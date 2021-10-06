雲林縣台西警分局交通宣導多元化，新住民志工媽媽踩街吸睛。（台西警分局提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣台西警分局6日舉辦交通宣導踩街，針對轄區眾多新住民與六輕承包商移工，警方特別邀請新住民媽媽們上場宣導，她們身著越南傳統服裝，用越語、國語、台語宣導交通規則注意事項，讓交通宣導更為國際化與多元化。

交通部將10月列為交通安全月，台西警分局因此於6日在轄內麥寮鄉，舉辦交通安全宣導踩街活動，除由縣警局交通警察隊支援重機車，並邀當地麥寮國小花鼓陣及義警民防、警察志工共同參與，眾人遶行市區主要道路，熱鬧非凡，有如1場小型嘉年華會。

踩街隊伍中以身著越南傳統服裝的6名警察志工媽媽們最為吸睛，她們都是越南新住民，沿途幫忙發放酒後代駕卡、小型LED夜間安全警示燈等宣導品，並用越南語向其他新住民、外籍移工宣導交通規則注意事項，讓越南同鄉備感親切。

台西警分局長黃念生表示，因應來自世界不同國家的新住民，其文字、語言、口音、生活習慣及國情迥異，分局特別請新住民媽媽組成交通宣導團，每人手持外語交通宣導牌，針對新住民及外籍人士、移工加強宣導道安觀念。

警方說，轄區因有台塑六輕在麥寮鄉設廠，外籍移工比較多，其中以越南籍為主，所以特別請越南新住民媽媽協助宣導，讓活動更加多元化，也吸引在地民眾的注意，效果相當好。