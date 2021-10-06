「總統希望六都由她徵召」陳茂松嗆林錫耀：把我當塑膠？我若黑白講，叫我婊子。（照片／曾薏蘋攝）

民進黨全代會中常委陳茂松6日針對祕書長林錫耀指稱「總統希望六都由自己負責徵召提名」乙事，表示如果總統有這麼說，就要公開出來說，不是由秘書長傳話，陳茂松強調，林錫耀多次要求息事寧人，他認為提名還是要回到民進黨提名基本條例。（陳信翰攝）

本報上周獨家披露民進黨祕書長林錫耀上周向正國會中常委陳茂翁提到「總統希望六都由她徵召」一事遭黨中央否認；陳茂松今在黨中央一樓召開記者會，他說，「現在甩鍋說我黑白講。我當天講的，我若黑白講，叫我『婊子』」、「把我當塑膠嗎？」

民進黨上週三全代會工作小組開會，傳出林錫耀說，黨主席希望六都自己徵召，媒體報導後，黨中央組織部主任李慶鋒則表示，秘書長於會中並無此發言。

陳茂松今原本北上要繼續召開全代會工作小會議，卻臨時接到電話，小組會議停開，陳不以為然說，他人已經到台北，臨時跟他說不要開會，至今沒給我理由。

對於林是否說過「蔡英文希望六都由她徵召」，陳茂松說，就是上週三，「他與我在11點到11點40中間，在秘書長會客室說」。

陳茂松，「歹勢，九年來第一次站在這裡受訪」他說自己沒有生氣，但酸說，「很高興要跟大家推薦，本黨的天下無敵的『天縱英才』」。

他說，一個多月來，他在工作小組堅持的，就是民進黨提名應該回到母法提名條例。但一個多月來只要跟他講徵召，還放話說就只有他一人反對。

陳茂松說，「現在甩鍋說我黑白講。我當天講的，我若黑白講，叫我『婊子』；若別人黑白講，你以後要怎麼叫他？就叫他『天下無敵』就好；因為他偉大、我們偉大的秘書長。」

陳茂松接著說，上周工作小組成員很好奇，為什麼他堅持回歸初選條例的立場，今天為何突然願意「放」了？但他的態度是，「我們的層峰要公開講（希望6都由她徵召），不是你秘書長林錫耀講的算」、「只要層峰願意公開說，我就不會有意見」、「要不要公開當天會議的錄音帶？」

陳茂松說，他也是層峰、總統的粉絲，他百分之百尊重，且沒有異議。

對於黨提到，回歸提名條例修法有困難，陳茂松諷刺說，當初要吳怡農選台北市黨部主委，一個月就可以完成修法，現在提名條例10年沒辦法修？「吳怡農比較厲害，2024年賴副總統你稍等一下（再選），因為吳怡農是台灣的救星，民主的救星、民進黨的偉人，為了他，全黨修黨章（應該是辦法）」。

至於意外扯到吳怡農，陳說，結果吳怡農因為不認識他，還託人想跟他了解、說明一下。

至於與林有無通過電話？陳茂松說，林沒有親自打電話給陳，但轉了好幾個圈叫人家來講說，「大家算了，這個事情不要再吵了」。林知道他在生氣。「但這不是算不算，而是傷害我的人格!我的人格，我會用我的生命捍衛到底」。