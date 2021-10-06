2021年度諾貝爾化學獎於台灣時間6日下午5時45分揭曉，由德國化學家李斯特（Benjamin List）與英國化學家麥克米倫（David W.C. MacMillan）奪得獎項。(摘自諾貝爾獎官網／李侑珊台北傳真)

2021年度諾貝爾化學獎於台灣時間6日下午5時45分揭曉，由德國化學家李斯特（Benjamin List）與英國化學家麥克米倫（David W.C. MacMillan）奪得獎項，兩人以不對稱有機催化研究獲此殊榮。學者表示，這項技術有助於藥物合成，能避免金屬殘留，對於藥物研發具有相當大的幫助。

李斯特1968年出生於德國法蘭克福，1997年自德國法蘭克福大學取得博士學位，論文專注在維生素B12的結構研究方面，曾在美從事博士後工作，研究接觸反應抗體，現為德國魯爾河畔米爾海姆馬克斯·普朗克煤炭研究所主任。麥克米倫則是1968年於英國貝爾斯希爾（Bellshill）出生，1996年在美國加州大學爾灣分校取得博士學位，現於美國普林斯頓大學任教。

李斯特與麥克米倫兩人研發出精確的分子建構工具，不只成本更低且更環保，對藥物研究帶來巨大影響與貢獻。兩人分別各在2017年及2006年獲邀來台，在中央研究院周大紓紀念研討會發表專題演講，與台灣學界都有過交流。

論及兩人研究領域，中研院化學所副研究員陳榮傑表示，有機催化研究已在2001年便獲頒諾貝爾化學獎，今年度化學獎則由不對稱有機催化研究獲獎，這項技術的主要貢獻，在於能大幅降低藥物的副作用。

陳榮傑提到，特別在製藥階段的後期，研發過程都會致力避免金屬試劑參與到藥物合成。以不對稱有機催化的基礎化學研究，則可有效防止金屬殘留在藥物當中，有助於進行藥物後期的合成領域，對於藥物研發應用端相當有幫助。

台灣師範大學理學院院長陳焜銘指出，過去化學家從事有機合成，大多會用到金屬的催化劑，但這兩位化學家，早在2000年便開始發展不對稱有機催化化學研究，便已獲得認可，讓化學催化反應擺脫傳統研究方式，能夠不需要使用到金屬元素，並以有機小分子建構產物，這在化學領域當中是比較新的概念，有助於藥物合成。