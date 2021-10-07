小寧是一個二歲多的小男生，有兩個哥哥。媽媽發現，比起哥哥，小寧說話很慢，脾氣很暴躁，動不動就亂摔東西哭鬧，說話時眼睛都不看人，媽媽很擔心小寧是不是自閉症，因此帶去就醫。醫師在和媽媽討論後，認為是不是自閉症還需要觀察，但是進行早療對小寧的發展應該會有幫助。在經過了一年多的早療療程，小寧再回來門診時，已經變成一個活潑可愛的小孩，說話、眼神和脾氣都有很大的進步，媽媽現在煩惱的，是小寧每天嘰哩呱啦、說個不停⋯⋯

●什麼是早療？

這幾年，比較細心的爸媽一定有聽過早療。早療是早期療育的簡稱，就是當孩子被診斷有發展遲緩，包括走路或說話比較慢，認知、自理及社會性跟不上同齡的孩子時，醫師為孩子安排的整合性復健治療。

那我們要怎麼知道自己的孩子是否有發展遲緩呢？雖然每個孩子的發展都是獨一無二的，但如果同年紀九十％的孩子都會做，而自己的孩子還不會做時，就要特別注意了。《兒童健康手冊》是很好的工具，手冊中有列出每個年齡層所應發展出的能力，以及最後附錄的兒童連續發展圖中，也有提出警訊時程。像一般孩子十一個月到一歲初會走，但如果一歲半都還不會走，這就是一個警訊。其他還有臺北市政府衛生局的「兒童發展檢核表」，也可以協助自我檢測。但如果家長真的很忙，沒有時間常常翻閱，至少在每次健兒門診打預防針前，先花五分鐘寫好《兒童健康手冊》對應年紀的簡單問卷，也有助於讓當診的兒科醫師了解孩子的問題。

●早療的項目

發現自己的孩子可能有發展遲緩時，請先不要驚慌，這並不少見。根據統計學齡前大約有六～八％的孩童，需要早期療育介入，但其中大約九成是屬於輕度或中度。可以就近先到各縣市有兒童發展聯合評估中心的大醫院，到兒科、復健科或是早期療育聯合門診掛號、看診，醫師就會初步判斷孩子後續需要哪些專業評估，之後再約診或安排評估時間。後續的團隊非常強大，包含小兒神經科、小兒復健科、小兒心智科、耳鼻喉科、眼科、職能治療師、語言治療師、物理治療師、臨床心理師、聽力師、社工師等。而主要評估有三個方向，找到可能病因（大約有二十～二十五％能找出確定病因），評估目前發展程度以及社工關懷評估，最後會整合提供個案療育計畫、建議方向。聽起來是一個大工程，也的確會需要花上一段時間，但這對孩子是很重要的，因為○至六歲是孩子的黃金發育期，尤其○至三歲的早期療育效果，是之後的十倍呢！

●進行早療，會讓孩子被貼上標籤嗎？

另外一個父母擔心的點，是怕孩子從此被貼上標籤。其實每隔一段時間，早療團隊會再重新評估一次孩子的情形，也有許多孩子在經過積極療育後，就回到一般教育體系了；反之，如果因為逃避、錯過黃金期，錯過當下許多珍貴的資源，就很可惜了。不要讓恐懼戰勝，目前除了醫療團隊，社福及教育單位等也都有提供資源，希望能協助孩子及家長。過程中有時會感到很辛苦，有時會有些挫敗，但慢慢地就會發現孩子們的成長，努力是不會白費的。

(本文摘自《養出孩子的抗毒力！0～6歲健康育兒懶人包》/大好書屋)

【內容簡介】

「無毒」育兒輕鬆上手！

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隨著保健觀念普及，要維護孩子的健康，不再只是生病看醫生就好。如何減少塑化劑、空氣汙染及農藥殘留等兒童健康的潛在危害，在日常中排除各種毒素，是家有幼兒的父母必修的一門課！

育有雙寶的黃昌鼎醫師，十多年來在診療現場第一線關心兒童健康、關注環境危害，時常遇到新手父母詢問各種疑難雜症──

懷孕、備孕可以打新冠疫苗嗎？要注意什麼？

我家小孩老是過敏，需要補充益生菌、維他命嗎？

蔬果食材怎麼洗才能避免農藥殘留？餐具水壺怎麼選才能安心無毒？

兒童藥品種類繁多，除了劑量要小心，還有哪些事項要注意？

感冒、腸胃炎、發燒⋯⋯出現哪些重症徵兆必須盡快送醫？

1歲不會走路、2歲還不會講話⋯⋯我的孩子需要早療嗎？怎麼評估？

◎孩子老是過敏、體弱嗎？醫師告訴你，可能是環境出問題！

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未正確使用殺蟲劑，神經毒性竟然導致幼兒臉部抽搐？

別小看肚子痛！腸套疊有哪些症狀？一定要開刀嗎？

腸病毒、流感年年來襲，錯過哪些前兆就可能釀成重症？

玩具有安全標章就絕對安全嗎？兒童汽座可以接收恩典牌嗎？

本書從科學胎教、寶寶0～6歲發展的大小事、孩子飲食注意事項、選對嬰幼兒用品材質、認識常見兒童藥品，到防疫時代的作息安排、預防3C成癮等，以懶人包圖表設計，簡明扼要地解說，在各層面守護孩子的身心健康，是新手爸媽最需要的兒童健康成長專書！

本書特色:

1.全彩圖文繪製，第一本針對生活環境「病」與「毒」的全方位育兒健康書籍。

2.附常見疾病危險徵狀圖表，方便檢視症狀，不錯過就醫時機！

3.針對現代社會環境，提供最新的保健知識，過敏兒、體弱兒父母必讀！

【作者簡介】

黃昌鼎

小兒科醫師、環境職業醫學專科醫師。

十多年來在小兒科診治的臨床經驗，以及近年來聚焦於兒童的環境危害，加上自己照顧兩個調皮男寶的實際體驗，創立臉書粉絲團「黃昌鼎醫師兒童無毒健康學苑」，以淺顯易懂的文字及圖示，提醒父母環境中的毒害及常見的兒童健康問題。文章刊載或廣泛引用於《親子天下》、《自由時報》、三立新聞及東森健康雲等媒體。

｜個人經歷｜

馬偕紀念醫院小兒科住院醫師

馬偕紀念醫院小兒胃腸科研究醫師

馬偕紀念醫院小兒急救加護重症科主治醫師

馬偕紀念醫院台東分院主治醫師

《養出孩子的抗毒力！0～6歲健康育兒懶人包》

台灣大學附設醫院職業醫學部住院醫師

輔仁大學附設醫院職業醫學科兼任主治醫師

中山醫學大學醫學系

台灣大學職業醫學及工業衛生研究所