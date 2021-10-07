54歲藝人康康（康晉榮）昨(6日)突遭直播天王連千毅在臉書點名，稱他2年多來沒工作，生活陷入困境，打算出手發通告幫助康康，消息一出讓粉絲大讚連千毅是好人好事代表，可是卻苦了康康本人。因為連千毅欲出手相助的報導一曝光，連好友阿吉仔也打電話來關心康康需不需要幫忙，令康康不堪其擾，直呼「我沒那麼可憐」。

連千毅因為看了網路上的內容農場文章，誤以為康康生活陷入困境，在臉書發文欲出手相助，隨著消息曝光，康康瞬間成為親朋好友關心的對象。根據三立新聞報導，康康直言這些傳聞都是離譜的報導，原本懶得理這些新聞，可是連好友阿吉仔都打電話來關心，令他不堪其擾，直呼「我沒這麼可憐」。

康康大方分享近況，透露他工作從沒斷過，身體也很健康，最近還有新工作在籌備中，還有出專輯的打算。康康感謝連千毅的好意，但目前的他狀況很好真的不用幫忙，因此婉拒對方通告邀約。

連千毅事後也在臉書透露接到康康的電話，稱康康依舊非常樂觀、客氣，說感謝大家對他的關心。得知康康已有新節目在錄製，連千毅也為他感到開心，祝福康康未來帶給大家更多歡樂，還大讚康康演唱的《快樂鳥日子》是所有台灣人經典。