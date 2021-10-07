台灣基進立委陳柏惟被爆出10年前駕車撞傷機車騎士，但當時卻肇事逃逸，直到警方調閱監視器查獲才認罪，他昨(6日)承此事並道歉。國民黨前青年部主任陳冠安昨在臉書透露，諷刺的是，用立院議案系統一查，陳柏惟28個提案裡竟然一個交通相關的法案都沒有。

陳柏惟在臉書提到，10年前這個交通事件，這不是抹黑，是刻在他心上的事件，當時因經濟因素，兼差2份工作，從早忙到深夜，那一天凌晨，結束工作返家途中，因疲勞駕駛，導致事件發生，要對當事人及社會致上最深歉意，會把這件事當作人生永遠不會忘記的教訓，並用更大努力來回饋社會。

陳冠安指出，肇事逃逸，就是肇事者不敢承擔自己的責任，心存僥倖以為可以脫罪，不顧受傷者的危難。試問，多少交通事故，是找不到肇事者？肇事逃逸，不只會讓傷者陷入更大的危險之中，倘若現場沒有監視器、沒有目擊證人，還可能出現被害者求償無門、無法伸張正義的情況。

陳冠安進一步說，或許正如同陳柏惟所說，這起肇事逃逸事件是人生的教訓，要用更大努力回饋社會，因此在陳去年當選立委時，就宣示要關注交通議題，但同樣諷刺的是，「用立院議案系統一查，陳柏惟28個提案裡竟然一個交通相關的法案都沒有」。