沙烏地阿拉伯國營電視台報導，在葉門以沙烏地為首的聯軍今天表示，攔截到1架裝滿炸藥、企圖攻擊沙烏地艾卜哈（Abha）國際機場的無人機。

聯軍表示，這架被攔截的無人機碎片散落，造成4名機場工作人員受到輕傷，部分外牆玻璃被砸碎。

沙烏地國營電視台報導，機場在短暫停止運作後，飛航交通已恢復正常。

聯軍指責，這次的攻擊企圖是由與伊朗結盟的葉門激進組織「青年運動」（Houthis）所發動。

沙烏地國營電視台引述聯軍的說法報導：「青年運動企圖攻擊艾卜哈民用機場的平民百姓，這是一種戰爭罪。」

聯軍還表示，已摧毀在葉門薩達省（Saada）的無人機發射場。

沙烏地國營新聞機構稍早在推特（Twitter）也發文，稱聯軍在葉門荷台達省（Hodeidah）摧毀了3艘滿載炸藥、準備發動攻擊的船隻。

以沙烏地為首的聯軍2015年進軍葉門，支援被推翻的葉門前總統哈迪（Abd-Rabbu Mansour Hadi）政府武裝部隊，以對抗青年運動。