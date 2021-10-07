一名人妻發現丈夫偷偷在外與一名女子交往且行蹤異常，私下偷看丈夫手機後發現，小三在不同時間，傳了5張僅穿內褲且裸露胸部的自拍照給丈夫觀賞，甚至還趁她出國時，兩人偷偷約出去至少15次，怒提告求償100萬元，但李女強辯是因為欠男方錢，遭男方恐嚇用裸照抵債，未料男方卻承認，兩人偷吃至少20次，小三最後遭判賠25萬元，仍可上訴。

根據判決書記載，正宮控告，該位小三，於民國105 年至108 年間，多次趁她出國旅遊時，連續15次約丈夫出遊並發生性行為，甚至還傳送僅穿著內衣褲且裸露胸部之自拍照丈夫，兩人已逾越男女正常社交往來，侵害她的配偶關係，怒向女方求成100萬元。

但小三出庭時辯稱，她雖然知道男方已經有配偶，並未與男方發生性行為，雖傳送僅穿著內衣褲且裸露胸部之自拍照給男方，是因為她積欠男方借款1 萬2000 元，遭到男方恐嚇脅迫，如果不傳送裸露照片，會向她追討借款。因此非自願傳送照片。

未料，男方出庭時則否認脅迫小三傳送性感照抵債，反而自曝他主動打電話給小三，表示想要看看小三的個人私密性感照，小三就自己拍攝後傳照給他，而且還坦承雙方發生至少20次性關係。

根據法官檢視照片內容，發現小三傳送給男方5 張自拍照，其中4 張僅穿著內衣褲，部分露出乳頭，且有微笑或嘟嘴之表情，均屬對一般女性而言非常私密之照片。法官也認為，小三主張其於106 年間欠男方之金額僅1 萬2000 元，但是她自承其當時之薪資為每月3 萬多元，難以認定是因為傳送裸露照片以求免除債務或延期還款之必要。

法官審酌，李女辯詞不足採，雙方已逾越一般男女正常交往分際，衡量全案情狀及原、被告雙方經濟狀況，李女應賠償彭婦25萬元。