當紅直播主連千毅先前提出邀澎恰恰合作破局後，昨(6日)又拋出新想法，有意邀54歲藝人康康（康晉榮）上直播節目，未料引來康康錯愕婉拒，並強調自己其實沒有報導所說的這麼可憐，消息傳開後，許多網友到連千毅的臉書調侃，還有人虧他快去救傳出破產的好萊塢影帝尼可拉斯凱吉，對此，連千毅高EQ扔出一照回應。

連千毅先前邀請破產的澎恰恰上直播，但事情還沒談定就傳出合作有望，連千毅更開出年收入近2千萬的酬勞，引來澎恰恰急忙發聲明喊冤，強調還沒答應對方消息就滿天飛，害他被債主上門討債，之後澎恰恰便以「自知能力不足」婉拒連千毅要求。

尼可拉斯凱吉最近傳出破產。（圖／達志影像）

昨連千毅又在臉書上分享新的合作意願名單，他表示在高鐵上看到康康的新聞，聽聞對方最近陷入經濟困境，「待會請公司經紀人聯繫，發通告，希望能夠幫忙到他，謝謝」，但之後才釐清是烏龍一場，原來連千毅看到的是內容農場的報導，而康康之後也禮貌回電，指出已有新節目錄製中，感謝大家的關心。

連千毅丟出自己行善的感謝狀。（圖／翻攝自連千毅臉書）

見連千毅接連發出邀請遭拒絕，許多網友也因此「腦洞大開」到連千毅臉書留言：「你真是好人」、「羅志祥也很久沒有節目了可以邀請他」、「希望以後除了幫助人也能幫助到些動物救援團體」，還有人想到近日傳出花光41億美金破產的尼可拉斯凱吉（Nicolas Cage），笑說：「發一下尼可拉斯凱吉通告吧」、「什麼時候要發尼可拉斯凱吉通告」，連千毅則什麼話都沒說，默默曬出自己做善事的感謝狀，似乎暗示自己是真心行善，並非只是空口言。