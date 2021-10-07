Global Mall周年慶今（7日）開打首日已湧現大量民眾搶優惠。（Global Mall提供）

多家百貨周年慶今日（7日）正式開跑，而Global Mall的首波周年慶檔期「振興放大月」，在超高50%回饋率、3C家電5折起及獨家櫻桃小丸子來店禮的多重推動下，首日周年慶開店前1小時已現排隊人潮，更有消費者特地一開門就搶購電視機、冰箱及洗衣機等整套家電，購買金額高達近20萬元。而首日整體業績預計超過20%成長，當中以新北中和、屏東市大型購物中心表現最為亮眼，一早即湧現購買人潮，客單價翻2倍成長之餘，生活家電、化妝品及運動服飾成長幅度最高超過20%，至於車站店則預計連假前1天湧現人潮，連假3天餐廳預約皆已達80%，明顯民眾外出消費的意願已經逐漸回溫，預計隨著明日（8日）振興五倍券正式開放使用，以及雙十連假將再帶動人潮、業績成長，預計整體周年慶檔期業績成長上看10%。

統一時代百貨台北店周年慶首日人潮塞滿轉運站大門。（統一時代百貨台北店提供）

至於位在戰區的統一時代百貨台北店，同樣今日周年慶首日開打，開店前就已湧現大批排隊人潮，長長的人龍塞滿了轉運站大門，以搶購首日限定優惠組合，讓不少熱門保養品組合均被秒殺，而統計今年10大熱銷夯品，包括北高同慶聯手40大品牌推出的限定優惠組合，就有雅詩蘭黛原生露買1送5、Whoo秘帖買1送10、資生堂國際櫃經典夢露買1送6、植村秀小資奢寵潔顏組等限定組合，再加上家庭最愛的生活家電，像是象印炎舞炊煮電子鍋、LE CREUSET鑄鐵鍋、飛利浦Saeco全自動咖啡機、iRobot掃地機器人、Dyson空氣清淨機、法國特福營養調理機等都是熱銷必買商品。