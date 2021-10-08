振興五倍券今（8日）起正式領用，而電商今年也紛紛投入戰場推出優惠，Yahoo奇摩電商上的MIT在地商品熱搜量即增加，像Yahoo奇摩購物中心的在地特色產品就備受青睞，秋季必嚐的鮮蟹熱搜量成長超過2倍、時令水果搜尋量翻倍漲，而隨著疫情逐漸趨緩，也帶動了住宿券及餐券銷量增3倍，主題樂園券業績更翻漲8倍。

而Yahoo奇摩電商也同步推出「振興五倍券專區」，特別力挺在地店家，釋出免平台服務費、免續約費、行銷廣告費減免補助，並提供免費專業輔導團隊、拍賣賣家廣告回饋金等，協助店家數位轉型、佈局電商通路，以趁這波五倍券的加持下，提升銷售動能與買氣。另外更集結Yahoo奇摩購物中心、Yahoo奇摩超級商城與Yahoo奇摩拍賣旗下全台在地好物，涵蓋農產、美食與特方特產、生鮮、流行服裝、美妝、運動、休閒男/女鞋、寢具、居家、民生、日用清潔、圖書等多元品類，希望透過專區為助商家及市場振興添助力。

Yahoo奇摩電商「振興五倍券專區」不僅再度特別涵蓋喜憨兒、陽光社會福利基金會等公益店進駐，將公益商品納入振興五倍券專區，自今（8日）起至明年4月30日更持續推出折扣優惠，首波加碼祭出振興雙享受「買就抽購物金」、「滿額再贈」等2大活動好康，只要購買專區商品，登記即有機會獲得5000購物金，期間消費累積滿2000登記即送限量千元折價券，綁定銀行信用卡及行動支付再享加乘回饋與多項好康。