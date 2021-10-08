【LIVE直播】中央疫情指揮中心記者會。（中時新聞網）

新冠肺炎疫情趨緩，今日國內本土疫情再度+0，連續9天無新增本土個案，另境外移入個案則新增12人，死亡個案增1人，為一名40多歲的女性。

副指揮官陳宗彥表示，12名境外移入為7男5女，介於10多歲到60多歲，美國入境2例（案16382、案16385)、馬來西亞1例（案16383）、菲律賓1例（案16384）、緬甸4例（案16386、案16387、案16392、案16393）、英國1例（案16388）、日本1例（案16390）及印尼1例（案16391）入境；餘1例（案16389）調查中。

今日也新增1例死亡個案(案14970)，陳宗彥表示，個案為一名40多歲女性，有慢性病史，曾接觸確診個案，6月24日因其他原因就醫，6月30日喉嚨不適，經採檢後確診，9月28日不幸病逝。

醫療應變組副組長羅一鈞補充說明，這位死亡個案本身有血液腫瘤的疾病，在治療期間驗出新冠病毒，但個案本身有免疫低下的問題，直到過世都在醫院，最後在9月28日死於血液腫瘤的併發症。

截至目前，國內累計1萬6283例確診，分別為1648例境外移入、1萬4581例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計845死亡，其中833例本土、12例為境外移入。