孫協志（左）和王仁甫盯著攝影師腳上的蚊子，準備捕蚊。（中視提供）

許孟哲、王仁甫、孫協志猜拳挑戰環湖步道。（中視提供）

林義傑(左起)、王仁甫、馮秉軒（餅乾）、峮峮、許孟哲、「豆花妹」蔡黃汝、孫協志、潘映竹、林襄在《飢餓遊戲》中闖關玩遊戲。（中視提供）

中視《飢餓遊戲》製作單位竟要藝人「抓蚊子」，還訂定一隻蚊子活捉得10分，掛點的也有2分，這場假藉「環保滅蚊」，實則讓藝人去餵蚊子的捕蚊賽，令眾人直喊荒謬，連平常最耐操的豆花妹都忍不住抗議：「人家都是捕螢火蟲，我們抓蚊子是什麼意思？」就怕活捉蚊子太難，許孟哲本想討價還價：「如果快掛了還會動，可以嗎？」但主謀不買單還特別強調：「半身不遂、掉到地上都不算，它要會飛。」

為了贏藝人還是無所不用其極地進行捕蚊大戰，峮峮動腦筋開始尋找蜘蛛網上的漏網之「蚊」，其他女藝人則露出白皙美腿想「色誘」蚊子，王仁甫也有樣學樣，刻意把褲管捲超級短，露出整隻「超營養」的大腿坐等蚊子來享用：「這裡最嫩，快點、快點這裡很好叮，青春的肉體。」孫協志則是盤算攝影師扛著機器不能動，正好就變成蚊子捐血車，直接盯著他們腳上的蚊子。藝人把各種異想天開的方式都搬了出來，史無前例的荒謬關卡，眾人都變成人體捕蚊燈，崩潰直喊：「第一次看到這麼積極要去被蚊子咬的。」

與蚊子奮戰完，還要挑戰全長1.2公里的環湖步道，而且是猜拳贏了才能前進，猜輸就要退回前一站。完全是考驗拳運，一不小心就會在長堤上「鬼打牆」，每位藝人幾乎都在艷陽下連續跑半小時以上，而運氣最差的「拳王」來回就走了19趟。這讓飢餓三帥心生抗拒，王仁甫就說：「我第一次跑步抽筋就是玩這個。」孫協志也附和：「環湖（遊戲）要死了，腳會斷掉。」他還特別跟來賓打預防針：「這可能比你想像中的還痛苦，那是心理的煎熬。」以上內容鎖定本周日(10日)晚8點《飢餓遊戲》，隔周六晚8點中天娛樂台也能收看。