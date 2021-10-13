范少勳在《四樓的天堂》演出令人驚艷。（公視提供）

陳家逵飾演劇場導演。（公視提供）

黃秋生為范少勳推拿。（公視提供）

影帝黃秋生、影后謝盈萱、金馬獎最佳新人范少勳等人主演的公視療癒影集《四樓的天堂》上周首播，收視高峰1.23落在王真琳飾演的劇場人員小綠演出時在舞台上跌倒，飾演導演的陳家逵不責罵，還要求她下一場演出時再摔一次；另一個收視高峰則是落在心理師謝盈萱與戲中母親潘麗麗兩人講電話，一言不合，顯示長久的母女心結。

本劇也釋出陳家逵的與謝盈萱的精彩片段，跟著甫播出完結篇的《俗女養成記2》，讓網友直呼驚見「陳嘉玲＋佑仔」宛如是「俗女養成記的平行世界」。陳家逵這次在劇中飾演的嚴苛但又善良的劇場導演、與心理師謝盈萱是好閨蜜，兩人無所不談，其中一段兩人互相吐槽但是又相互支持的戲，更是引來網友深刻共鳴。

劇中陳家逵直指謝盈萱的弱點說「妳就是不敢投入真正的感情」，謝盈萱想了兩秒鐘後突然地張開雙手說道，「抱我。我覺得我沒有辦法去真正抱一個人」，陳家逵說，「擁抱很簡單，雙手張開，全然交給對方就好。」

跟謝盈萱有多次的合作經驗，陳家逵自己也說，「因為兩人很熟悉，所以轉換角色反而容易。」網友熱烈討論「很喜歡這一段戲」、「演技有驚豔到」、「看得我也跟著泛淚」、「很有深度的戲，細細體會台詞背後的意義，很像在讀書，不太像看劇」。

本劇釋出精彩片花的其中一場戲碼，范少勳夜噴塗鴉被警衛逮到，逃跑之餘從高牆墜下，被推拿師黃秋生帶回居所。黃秋生正準備幫他推拿時，范少勳死命掙扎要起身。黃秋生一邊說「躺好，我就只是個推拿的」，一邊直指范少勳的痛處：「你多久沒有好好睡覺了？感情長期壓抑，心包經不通，氣都瘀在前胸了。」只見黃秋生按著按著，范少勳從反抗轉為脆弱、甚至漲紅著臉眼淚流出來。下一顆鏡頭直接切到范少勳氣呼呼走出黃秋生按摩居所的大門，滿臉怒氣關上鐵門，猛按電梯按鈕的時候再從憤怒、轉為壓抑的崩潰，只見他手捏住鼻子不敢哭出聲，觀眾只能透過鼓起呼氣的臉頰與不停顫抖的肩膀窺見，當深層的壓抑潰堤以後，他衝進電梯裡不斷搥打自己的前胸，卻發現怎麼搥打都無法平撫心底最深的痛。范少勳說，「我本來很緊張，但每次給師傅按完之後，都是全身起雞皮疙瘩，是一個很玄妙的感覺。」