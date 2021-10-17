公視最新劇集《四樓的天堂》日前收視開出佳績，劇中演員除了邀請香港影帝黃秋生飾演推拿師，也囊括謝盈萱、陳家逵，儼然像是《俗女養成記2》的平行時空，POP Radio邀請《四樓》導演陳芯宜與陳家逵接受《POP有夠靚》主持人吳怡霈專訪，談到拍攝花絮，與黃秋生同樣都是表演大師Philippe Gaulier門下弟子的陳家逵表示「最後我還是征服他（黃）了」，自信爆棚讓現場笑瘋。

謝盈萱在戲中飾演的心理治療師與母親的關係是片中一段值得探究的安排，也反映出部分華人家庭中在親情表達方面的微妙關係。陳家逵稱父親是「浪漫的爸爸」，「和爸爸平常能一起喝酒聊天的」，曾在13歲生日時收到父親送的生日卡，內容則寫道「兒子，你是我生命感動的延續」讓陳家逵至今仍記憶猶新，雖然父親在他成長過程中缺席了許多時間，但也因為這種許久才聯繫一次的狀況，「反而能變朋友」。

陳家逵因為《俗女》開啟了同志戲路，堪稱BL專業戶，他在《四樓》再度詮釋同志角色，已經是近期第三部作品演繹同志，但都各有不同表達方式，讓吳怡霈好奇陳家逵如何在同類型的角色做功課？「既然可以接到這樣的角色，就不要隨便放過他」陳家逵透露，他替角色增加了擦護手霜的小動作，則是參考許多劇場導演在思考時常有個人習慣動作的樣貌，讓導演大讚「替角色添加生命力」。