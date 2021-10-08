56歲資深藝人澎恰恰去年開記者會證實破產，他因長期借錢拍戲東拼西補欠下高達2.4億債務，先前傳出直播主連千毅邀他合作，並開出1年近2千萬酬勞，澎恰恰隨後澄清因能力不符決定婉拒，他放棄這條賺錢之路後，近日媒體報導他在友人幫忙下已經連續接下5項代言，粗估約有千萬進帳。

澎恰恰去年宣布破產後，人緣好的他立刻引來不少演藝圈前後輩發聲願意幫忙，歌手吳申梅透露若澎恰恰向她調頭寸，肯定會出手相助，不過對方並未開口。王彩樺表示老公的女性朋友是澎恰恰的粉絲，知道澎有困難，拿了10萬請她轉交給澎恰恰，雖然只是小錢，還是希望能幫偶像度過難關，讓澎哥有錢吃飯。

澎恰恰先前在林秉文（右）陪伴下開記者會。（圖／中時資料照片）

而連千毅上月提出與澎恰恰合作的想法，更挑明一年能賺約2千萬，但澎恰恰還沒答應，消息便滿天飛，引來債主上門討債以為他終於有錢可還，讓澎恰恰只好急發聲明強調仍未同意合作，之後更以壓力太大、直播時數都會影響其他工作、不適合扛業績等理由拒絕。

當時澎恰恰和兒子及一名白衣男子出面開記者會，鄭重婉拒與連千毅合作的要求，外界隨後起底白衣男子名為林秉文，是身家百億的金星集團董事，也是PGTalk顧問，他鼓勵澎恰恰一步步來，看好有望在十年內將債務還清。據《三立新聞網》報導，澎恰恰在林先生幫忙下，近期談妥了4、5支代言，酬勞約有千萬，之後還會合作微電影，也算是補上億錢坑好的起步。