教育部今天表示，今年公費留學考試10月9日在台大舉行筆試，合格報考人計有352名，預定錄取一般公費留學111名、勵學優秀公費留學5名、原住民公費留學10名、身心障礙公費留學5名、赴新南向國家公費留學10名，共計141名。

這次考試的試場位於台大普通教學館2樓、3樓，試場分配及各學門報考人數表可至報名系統首頁查詢，網址：www.scholarship.moe.gov.tw／studyabroad／exam 。考生於10月9日前至報名網站確認報名時所填列之學門、研究領域、留學國別等事項無誤後，自行下載列印准考證。

另因應疫情，為免延誤考試，教育部請考生事先於報名系統下載「疫情防護措施處理原則」及「健康關懷問卷」，先行填妥問卷請並於入場查驗證件時繳交。進入考場請務必配戴口罩、攜帶准考證、身分證件，如不慎遺失准考證，也要重新自行上網補列印；如未攜帶任何身分證明文件，須填寫准予考試切結書，並拍照存證後始能應試。

教育部說，部分應考專門科目可使用計算機，請考生依簡章附表三規定，自行準備符合規定之機型及款式。除可使用計算機考科，餘其他考科則一律不得使用計算機。

依教育部公費留學考試應考人注意事項第3點規定，應考人之書籍文件及行動通訊裝置（如行動電話或穿戴式裝置）、收信器、呼叫器等電子器材務必關機（建議取出電池），並關閉鬧鈴功能，放置試場前方或指定場所，不得置於抽屜中、桌椅下、座位旁或隨身攜帶，違者依前揭注意事項規定扣除該科目成績。另上述行動通訊裝置，雖非隨身攜帶，但置於考場內，應試時發出聲響或影響試場秩序者，扣除該科目成績5分。