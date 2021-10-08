新北配合中央五倍券推出加倍券，市議員鄭宇恩今在新北市議會要求新北擴大加倍券適用範圍，另認為新北在「數位加碼」部分只有跟街口支付合作，不夠多元，新北市經發局長何怡明回應，數位加碼是經公開招標，預算必須要花在刀口上。

鄭宇恩認為，新北加倍券日前宣布擴大超商也能使用，但「數位綁定」只有跟街口支付合作，相較於其他縣市，新北加倍券不管是紙本或數位，使用時程已經慢了，合作廠商通路及多元性都不夠，應擴大加倍券使用商家，與店家協議只要能只用五倍券的店家，就能使用加倍券，且電子支付市場大，應增加信用卡、電子支付跟電子票證的串聯。

何怡明說，新北是全台投入振興經濟最多經費的縣市，包括換加倍券與抽獎，新北加倍券從庶民經濟開始談，適用新北轄內公有市場、部分民有市場、夜市、商圈、觀光工廠、旅宿業等，但排除百貨公司、連鎖超市，超商因鄰近性高，方便民眾使用因此也適用。

何怡明並強調，「數位加碼」廠商是透過公開招標方式，必須要遵守公開招標精神，是公私合作共同參與，設定條件上是業者願意負擔一半預算減少政府支付，希望預算能花在刀口上，卻被鄭宇恩吐槽：「難道其他縣市沒遵守招標精神嗎？」