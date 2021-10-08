改編自全球暢銷電玩遊戲的《惡靈古堡》系列電影在台灣共創下9億票房紀錄，電影於2016年結束了系列最終章。今年索尼影業將延續PS電玩電影宇宙重啟《惡靈古堡》，電影故事回到一切問題的發源地－拉昆市，原汁原味在大銀幕重現遊戲經典的恐怖駭人場景，《惡靈古堡首部曲：拉昆市》邀請影迷於11月26日一起進電影院試膽挑戰。

電影預告從女主角克蕾兒回到拉昆市開始，她為了警告哥哥克里斯「保護傘」公司的陰謀特地回到這座詭譎的小鎮，但為時已晚，多數市民已經因為「保護傘」公司生化病毒外流變成了嗜血殭屍。《惡靈古堡首部曲：拉昆市》此次還原許多遊戲經典場景和畫面，包含玩家最難忘懷的拉昆市警局（R.P.D.）以及位於郊區森林中的史賓瑟洋館，殭屍狗、麗莎崔佛、G1、利卡及更多經典怪物也將完整重現。

導演約翰尼斯羅勃茲說明：「我並不是要重製《惡靈古堡》，在蜜拉喬娃維琪演出的第一集我就愛上她了，我喜歡那樣的《惡靈古堡》世界觀。不過我也真的很榮幸能被給予這個機會駕馭這個全新篇章。」導演補充：「我從來沒有看過這樣嚇人且氣氛營造得很好的遊戲，我也沒有在大銀幕上感受過這樣的氣氛，但這就是我想要帶給大家的。」