今年全國運動會10月16日至21日於新北市登場，33個項目已有9項提前比賽，截至今日，台南奪下12金9銀14銅，暫居全國第3，台南市長黃偉哲今天授旗給台南市體育總會吳志祥理事長，期許台南市代表隊繼續為台南創下佳績。

黃偉哲表示，本屆全運會，台南派出776位選手及隊職員參賽，參加人員陣容比往年更加盛大，目前成績暫居全國第三，其中輕艇、帆船及划船是台南傳統強項，囊括10金，上屆全運會因為氣候及海象影響，使選手無法發揮實力，今年穩定發揮之下，重返榮耀。

表現同樣搶眼的還有空手道選手簡慧萱，在女子組個人型賽事中順利完成4連霸。現代五項男子組選手胡翔則在108年全運會初試啼聲拿下銅牌後，備戰2年，今年一舉奪金，更破了大會紀錄，也與哥哥胡懿及隊友黃子瑜、陳柏翰一起拿下團體賽銀牌。女子組韻律體操成隊競賽也打破隊史成績，首獲銀牌，表現亮眼，黃偉哲鼓勵接下來上場選手，能乘勝追擊，締造佳績。

教育局長鄭新輝表示，市府為給予選手強力培訓支援系統，全運會辦理年度挹注1200萬選手培訓經費，未來也規畫在非全運會年持續挹注培訓經費，讓選手培育不中斷。此外，也針對最近一屆全運會奪牌選手，發給每月3000元至2萬元不等培訓費用，今年更調高全運會第一名獎金至30萬元，讓選手無後顧之憂。

體育處表示，台南市自2019年全運會即與成功大學合作，導入專屬運動傷害防護團隊，賽事期間給予選手第一時間照護服務，今年同樣在19項高衝擊或競技強度較高的運動種類賽場上設置運動傷害防護站，讓選手安心拚戰。