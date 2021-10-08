基進黨立委陳柏惟被宅神朱學恒引用法院判決踢爆，過去曾經到電子遊藝場玩賓果星球輸了1千元，但陳柏惟否認有賭博，強調他是證人。對此，國民黨台北市議員羅智強痛批，做錯事，有的人會選擇面對，而陳柏惟則是會選擇逃避，等於是送臉給別人打。

羅智強指出，決書寫的很清楚，陳柏惟於警詢時證稱：「查獲當天係把玩賓果星球電子遊戲機檯，先開分再押分把玩，連線就得分，比例為1：3，即1000元可換3000分，當日已經輸1000元等語」。他認為，玩賓果星球輸1千元，不是什麼大事，真正嚴重的，是陳柏惟連小事也要說謊的慣性。

陳柏惟發現自己跟當年的證詞對不起來，又開始轉移話題，又說自己是換了千元代幣玩賓果星球，但並沒有再把代幣換成現金。羅智強批評，有的人做錯事會選擇面對，而陳柏惟則是會選擇逃避。就好像肇事逃逸，陳柏惟會選擇先「賭賭看」，賭沒被監視器拍到，被拍到了再做打算。

羅智強認為，玩賓果星球輸1千元，不是什麼大事，真正嚴重的，是陳柏惟連小事也要說謊的慣性。