台灣基進黨立委陳柏惟罷免案將於23日投票，罷免方與反罷免方的對決，引發各界關注。前民進黨立委郭正亮認為，陸戰現在還不會開始，要等到最後一周，但從民調來看，陳柏惟被罷免的機率非常高，且投票率可能會超過5成，民進黨也知道呼籲大家支持陳柏惟很困難，所以就改成攻擊前立委顏寬恒製造另外一種負面情緒動員，萬一陳柏惟遭到罷免，未來補選時也可以繼續操作。

郭正亮今(9日)在政論節目《新聞大白話》中表示，陸戰不會現在開始，陸戰要花錢，一般在最後一周開始動，黃捷那也不是真正動，也不算陸戰；而前桃園市議員王浩宇那場罷免案，國民黨立委魯明哲和桃園市議長邱奕勝有去動員組織，那個就是有票的分配，那種才算，小英之友會只是幫陳柏惟辦座談會，那只是造勢。

郭正亮認為，民調、文宣還是有意義的，因為可以看到對陳柏惟的支持度在下降，對他正面的評價在降低，最後匯整的時候陸軍才使得上力，《美麗島電子報》的民調看起來，陳柏惟被罷免的機會非常高，表態要罷免他的有37%，其中有88%會出來投票，這樣算下來有32%，多出很多，罷免案的同意票票數，地方的賭盤也開到8萬5千票。

郭正亮指出，陳柏惟已經確定要打對決，對決就是要比賽動員，《美麗島電子報》董事長吳子嘉也說搞不好投票率會衝過50%，雙方對決可能會讓更多人出來投票，25%才過關，搞不好罷免方最後衝過25%，因為現在民調接近30%，兩邊加起來就是50%，會越來越熱，投票率有5成非常高。

郭正亮坦言，民進黨知道，呼籲大家支持陳柏惟非常困難，所以就用負面情緒動員，「你打陳柏惟，我就打顏寬恒」，現在反對罷免方並不是訴求支持陳柏惟，而是訴求其他議題。郭正亮透露，自己昨有看到一份文宣說，若陳柏惟和立委林昶佐都遭罷免，國防外交委員會就少2個立委，國防外交委員會會被國民黨控制，台灣就買不到武器，這到底是在講什麼？這邏輯根本不成立。

郭正亮還說，最後真正要對決的還是顏家，對顏家了解對多的還是當地的人，現在就是在比另一種負面情緒動員，負面情緒未來可以用，因為未來預期補選時的對手是顏寬恒，萬一陳柏惟被罷免，之後補選也可以用，變成補選提前開打。