進入第三年的臺北時裝週，邀請有「針織女王」稱號的知名設計師 潘怡良參與發表，10月9日傍晚於微風南山天際花園舉辦品牌 GIOIA PAN SS22 Fashion Show時尚大秀。潘怡良品牌多次榮登紐約、東京、中國官方舉辦的國際型時裝週，服裝質感與設計性兼具，擅於以簡潔的線條與針織特性來勾勒曲缐，特有設計風格揚名世界。

今年發表會中的設計SS22以「織竹」為設計概念，作品首次跨界結合藝人 小馬倪子鈞的塗鴉藝術創作及悠遊卡跨界配飾系列。兩位鬼才創意碰撞後所產出的作品將是一種潮，顛覆時尚界也引領潮流。此外，潘怡良在系列作品中與新北市原民局合作，巧妙的融入烏來泰雅原住民族文化紅白黑三種色彩，讓時尚不只是時尚也可以很原民風。

潘怡良SS22發表會的紀念品，與悠遊卡聯名發表限量「織竹」系列悠遊卡，口罩。（攝影/王雅芬）

潘怡良表示，「時尚總被時代定義，後疫情時代，希望透過系列融入時尚與生活的作品，療癒人心的同時也讓社會開始深度反思，「織竹亦知築，執著為知足。針線百轉千回勾勒韻雅畫卷，碧竹含風搖古道盡萬般沈浮」。生活處處是展演舞台，SS22「織竹」時尚秀在融入生活的戶外花園空間中舉行，在掌聲與微風中圓滿成功。疫情雖然隔閡了我們之間的距離，但卻凝聚了彼此心中的惦念；正如靈感匯聚築成藝術溝通的橋梁，驚艷的作品總能讓人們產生美的共鳴。沈澱可以讓我們靜下心品味生活，知足會使大家容易快樂，感知幸福。

莊敬高職「泰雅時尚舞團」原民風的舞蹈表演，讓潘怡良在微風南山天際花園的時尚秀，展現知性的另一種風情。（攝影/王雅芬）

傍晚時分，模特兒穿著潘怡良設計的服裝於微風南山天際花園的微風中走秀，生活原來可以如此時尚。（攝影/王雅芬）

對於創作設計潘怡良的想法非常多元，而且她是會把理念付諸行動的人，我們可以從近年她的幾場服裝秀中，陸續看見不同跨域的結合。即使在疫情之下，她仍然努力的想為時尚界做些什麼，或許她內心更期待的是服裝發表會結束後，大家放慢腳步之後，找到生活與時尚的關聯與快樂，進而所成就的別有天地的「潘氏快樂與品味時代」。