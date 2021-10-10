統一獅老將陳鏞基打完疫苗回歸後打擊大爆發，21打數敲出10支安打其中包含2發全壘打，打擊率高達4成76，他笑說是巧合，「剛好在這段時間把之前調整的結果呈現出來而已。」

陳鏞基在9月10日因打疫苗被放進「疫苗傷兵名單」，他歸隊後從19日起至10月8日，21打數敲出10安，其中包含2發全壘打，貢獻10打點，與打疫苗前的打擊率僅1成55、16安、1全壘打，打擊有明顯成長。

聽到打疫苗前後打擊成績有明顯成長，陳鏞基直呼巧合，他認為只是剛好前段時間做的調整，剛好在打完疫苗後的時間呈現出來而已，「這幾場比賽就算打出去的球不是安打，但擊球品質也都很好，就是先把自己能控制的先做好，像是揮棒型態、品質做出來，結果就看場上怎麼呈現。」

陳鏞基表示，從開季的低潮到現在慢慢找回手感，自己都是做相同的訓練，並透過觀看影片找出自己最舒適的打擊姿勢，「多看自己打得好的時候的影片，做些打擊姿勢微調，也會與打擊教練討論，找到自己比較舒適的打擊方式。」

總教練林岳平則表示，之前陳鏞基狀況低迷時球隊也在陣容上做出調整，但沒有找到「沒有陳鏞基的隊形」，「也因為今年球季拉長，大家都累了，他反而是沒有被操到的情況，所以現在換他表現，他也必須要展現他的價值，用經驗帶領球隊闖進季後賽。」

生涯首度面臨球季可能會到12月才結束，陳鏞基認為，對每隊球員都是個挑戰，畢竟過去大家都沒有碰過這樣的情況，「這就是比意志力、心態及體能，所以現在就是要保持身體健康，做好心態調整來應付這特別的賽季。」