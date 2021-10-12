台東縣衛生局針對中央配送莫德納疫苗，日前將符合條件長者造冊施打完畢後，將所剩餘2200劑釋出，提供給68歲（含）以上已於7月23日前完成第1劑接種的設籍台東縣或第1劑在台東縣施打長者，14日早上9點起採電話和網路預約，並於15日接種。

台東縣日前針對70歲以上且7月16日前已施打第1劑莫德納疫苗長者造冊施打，符合資格者於6日完成接種後，台東縣仍剩餘2200劑疫苗；因此，台東縣府宣布專案釋出給68歲以上符合資格者施打，14日早上9點採電話和台東縣政府預約系統（https：／／wecanhelp.ttpush.app／ ）預約，並於15日起開始接種。

縣長饒慶鈴表示，台東縣為妥善運用中央配送剩餘疫苗，開放中央公費對象專案施打，不過，近期針對長者進行造冊作業時，仍有部分鄉親表示安排時間和地點無法配合，由於這次名額有限，所以採預約方式，讓長者可選擇想施打時間和地點；而預約方式有2種，分別為台東縣府網路預約系統方式，如長者不擅網路操作也可電洽各鄉鎮衛生所由專人協助預約。呼籲家中有符合此次專案接種對象且未施打者，也請家人協助預約，讓長輩完成第2劑接種，多一層保障。

衛生局提醒，1日起亦開始接種流感疫苗，依衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）建議，接種流感疫苗應與COVID-19疫苗間隔至少7天，請民眾前往接種COVID-19第2劑疫苗前，應備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及健保卡，並於接種前評估時說明過往疫苗接種史，以利醫生評估，如有疫苗相關問題請洽台東縣衛生局或各鄉鎮衛生所。