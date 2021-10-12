夏米雅到墾丁海邊拍攝專輯封面。（固力狗娛樂提供）

瑜伽女神夏米雅Miya將推出《 帶著瑜珈去旅行》瑜伽音樂專輯，為了拍攝封面照特別赴墾丁海邊取景。她身穿白色泳裝，洞洞裝的款式，讓她姣好的身材曲線一覽無遺，造成許多民眾圍觀群搶著拍攝。

她形容，導演一直要求她表現嫵媚， NG十幾次卻一次也沒達標，後來男導演親自示範因為太好笑讓她笑到停不了。導演情急之下，拿起大聲公頻喊：「放電，再多放一點！Miya放電！ 再強一點 ！」 不斷大喊「放電」的結果就是召喚了數十名精壯泳男駐足圍觀，個個眼睛大吃冰淇淋， 導演無奈大喊：「找一個帥哥對他放電」! 這時一些男生大喊：「對我， 對我！」此時Miya大喊：導演，太多了，要找那一個？幾近崩潰的導演憤怒的回了兩個字：「全部」！說也奇怪，竟然就一鏡到底，導演大喊：「收工」。最後夏米雅和圍觀的泳男大合照完成了當天的拍攝。

夏米雅到墾丁海邊拍攝專輯封面。（固力狗娛樂提供）

夏米雅除了推出瑜伽專輯之外，也於每週一晚上7：00於臉書粉絲團直播「Miya瑜伽道晚安」節目，透過線上節目即時的回覆和示範，提供給世界各地的瑜伽練習同好一個可以讓大家更健康的園地。

夏米雅到墾丁海邊拍攝專輯封面。（固力狗娛樂提供）

她第一次無預警開直播同時在線人數350人讓夏米雅打了一劑強心針。粉絲留言表示直播畫面太美一定要追，每個瑜伽動作無懈可擊，希望可以練得像Miya老師一樣厲害。