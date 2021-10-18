「最美歐巴桑」陳美鳳是演藝圈的美魔女代表，保養得宜的她，擁有凍齡顏值和前凸後翹的S身材，陳美鳳舉手投足俏麗又魅力十足，不過陳美鳳日前卻在臉書自曝尷尬往事，透露她因為卸妝沒卸乾淨、而狂眨眼睛，讓原本在跟陳美鳳講話的小鮮肉以為在對自己眨眼，陳美鳳則趕緊澄清：「我的媽呀 我真的沒有 我是眼睛不舒服」。

陳美鳳日前在臉書自曝「最浪（尷）漫（尬）的事」，陳美鳳表示，她有一次卸妝沒卸乾淨，導致眼睛發炎、會不自主的眨眼睛「碰巧在和一個小鮮肉在講話 我的眼睛不自主眨眼（我也不自覺）然後呢？那個小鮮肉就說～你在跟我眨眼嗎？」

陳美鳳自曝狂眨眼的尷尬往事。（圖／取材自陳美鳳 MeiFen臉書）

讓陳美鳳趕緊澄清：「我的媽呀 我真的沒有 我是因為眼睛不舒服」，陳美鳳還強調：「而且小鮮肉真的不是我的菜啦」，發文引發梁佑南直呼：「哈哈哈！這個有梗。阿姐可愛」，陳美鳳哭笑不得說：「當下超尷尬優，有苦說不出」，張瓊姿則虧她別亂眨眼睛，陳美鳳也直呼：「真的～超尷尬」。

65歲陳美鳳雖然已單身6年多，不過她對待感情不強求、態度相當淡定，陳美鳳對於現階段的狀態感到滿意、自己也很開心，陳美鳳豁達認為，自己現在有來自好友和家人滿滿的愛，陳美鳳只希望為自己而活，至於愛情則順其自然，只盼望能自在，也不會委屈和勉強自己。