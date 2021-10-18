配合時令轉變，台北文華東方酒店館內米其林一星中餐廳「雅閣」即日起於午餐時段推出新口味港點，品項包括有：的燕窩灌湯餃、翡翠星斑餃、松茸海參燒賣、陳皮羊肚菌蒸粉粿、燕窩蛋撻等，提供多種新選擇。

「雅閣」港點新品「燕窩灌湯餃／480元」標榜新鮮現做、從桿製麵皮、包餡、煮湯到蒸煮都需主廚精心炮製，皮薄、餡豐、味美。先將龍蝦、干貝、海參等新鮮海鮮食材分別切塊處理後，加入北菇、洋地瓜、西芹融合製成內餡，再加入燕窩並以麵皮包覆成餃，放進小盅內，以熬煮12小時的上湯和海螺湯調製的湯底一同蒸煮，湯餃吸收甘醇鮮美的湯汁精華。

「松茸海參燒賣／3件600元」內餡以新鮮蝦仁和黑毛豬肉等材料切丁，拌勻打製成漿後，再加入切丁的海參和煸出香味的松茸，以麵皮包裹製成燒賣再蒸熟。口感彈牙爽口，海參與鮮蝦的海味和松茸的濃郁香氣縈繞喉間。「翡翠星斑餃／3件450元」選新鮮東星斑取其魚肉，和菠菜與少許蔥、薑等佐料調味後，以薄透Q彈的手工水晶皮包裹內餡再蒸製而成。

「陳皮羊肚菌蒸粉粿／3件450元」是先將豬肉、香菇、蝦乾入油鍋煸出香氣備用，羊肚菌經清洗、蒸熟再切丁，拌入炒料中再加入洋地瓜和夏威夷果仁增添爽脆口感，最後包入淀粉麵皮製成粉粿蒸熟。「檸香柚子糕／三件180元」選台灣秋季盛產的文旦柚，以手工剝皮取出果肉並加入台灣高山烏龍茶製成涼糕，呈盤後在頂端撒上檸檬皮，每一口都能品嘗到清新香甜的柚子果香和茶香尾韻，齒頰留香。「燕窩蛋撻／三件240元」塔皮層次豐富酥鬆，富含奶香的內餡滑嫩香濃，上頭再以燕窩和金箔點綴。