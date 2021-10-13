立法院衛環委員會今天邀請勞動部等部會，針對「疫情期間我國就業安定措施之推動情形暨勞工紓困措施之落實狀況與成效檢討」進行專題報告並備質詢。（林良齊攝）

因應新冠肺炎疫情，勞動部針對遭實施無薪假（減班休息）的勞工推動加碼版的充電再出發計畫及安心就業計畫，但如果雇主未通報無薪假，勞工就無法使用該計畫得到津貼。

立法院衛環委員會今天邀請勞動部等部會，針對「疫情期間我國就業安定措施之推動情形暨勞工紓困措施之落實狀況與成效檢討」進行專題報告並備質詢。

立委吳玉琴質詢指出，勞動部有安心就業計畫，但有勞工因為雇主沒有通報減班休息，導致勞工無法申請計畫獲得補貼；勞動部長許銘春則說，紓困計畫去年上路時就有遇到類似問題，但這類案例可以個案解決。

勞動部條件司司長黃維琛表示，目前針對「無薪假強制通報」部分，已與專家學者、地方政府、勞資雙方等開會，重點在於通報減班休息後如何協助這些勞工，因此擬比照資遣通報的模式，也希望協助減班休息的勞工。

依照就業服務法「雇主資遣員工時，應列冊通報當地主管機關及公立就業服務機構」否則可處3萬元至15萬元罰鍰。