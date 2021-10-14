被譽為日本最強美乳人妻的寫真女星熊田曜子，日前傳出遭結婚9年尪家暴決定離婚，未料事情卻出現大逆轉，她反遭尪指控有小王，更找到她包包中裡的成人玩具有「男性精液」，現雙方也鬧上法院。

熊田曜子今年5月驚傳遭家暴，她隨後報警老公也被逮捕，而家事鬧上新聞版面，她也宣布決定離婚，正在進行協議，未料熊田曜子老公卻反控她外遇，懷疑她出軌對象是電視台工作人員，還在她包包中找出女性自慰玩具，並委託朋友幫忙驗DNA，上面確實驗出男性精液，但不是熊田曜子老公的。

據《週刊文春》報導，熊田曜子老公懷疑她外遇，因此開始蒐證，並找到她包包的成人玩具，熊田曜子老公友人透露，手上握有可驗出小王DNA的檢體，就委託鑑識機關檢驗，驗出玩具上的精液和小王DNA一致，引此決定提起訴訟。

而熊田曜子老公的律師也證實，已於10月7日向東京地院提出求償告訴，因為聯繫對方他不承認事實，雙方溝通無解，才會要打官司，對此熊田曜子和被指控是小王的B男都否認婚外情，也表示「毫無事實根據」，若真有證據也是捏造的。

熊田曜子不倫新聞爆發後，最讓網友關注的是，小王驚傳是「人氣女主播的老公」，讓外界相當好奇他的真實身分，而網友也疑惑熊田曜子丈夫是如何取得小王的DNA，直言「別人的DNA可以隨便鑑定的嗎？」