今天是農曆9月9日，中國傳統的「重陽節」，重陽節始於戰國時期，在民間，重陽登高趨吉避凶的習俗廣為盛行，至唐代正式定為民間節日，又稱作登高節、踏秋節、重九節。已有2千多年歷史的重陽節，倍受歷代文人墨客所推崇，留下眾多吟詠重陽的詩篇，至今仍有不少人遵循重陽登高的古俗，選擇在重陽的日子或周末登高踏青以驅邪避凶。

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