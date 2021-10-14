2021年全國運動會由新北市作東，這項兩年一度的大型綜合運動賽會，16日於新北市新莊體育館開幕，為了新冠肺炎防疫，將採取不開放觀眾進場的閉門方式競賽，共來自22個縣市、7496名選手角逐金牌榮耀。

本屆全運會有35種、408項競賽，分別在新北市、台北市、桃園市、台中市、高雄市及宜蘭縣等42個室內、外競賽場地進行，其中水上運動的公開水域、輕艇、自由車場地賽和登山車、足球、高爾夫、體操、手球、曲棍球、空手道、現代五項、划船、帆船及桌球等部分競賽種類及項目，分別因為氣候、場地及國際賽事撞期的因素提前在9月3日到10月15日先辦理完畢。

今年全運會口號是「隨時上場」，有兩大觀賽兩點，第1個是首度列入電子競技競賽，包括爐石戰記、英雄聯盟登場，還有今年東京奧運奪牌選手郭婞淳、陳玟卉、楊勇緯、湯智鈞、鄧宇成、羅嘉翎、黃筱雯等優秀選手在本周六展開的全運會展現運動競技能力。

儘管為了新冠肺炎防疫採取閉門進行，大會為了關心選手表現的粉絲，於緯來電視頻道播出精彩賽事，並結合「我的新北市粉絲專頁」、「我的新北市Youtube」、「MOE Sports Youtube」等多個平台、頻道共同播出，相關競賽資訊詳情，可上110年全國運動會官網查詢。