小龍蝦現蹤新竹市護城河，吸引民眾前往捕捉，但市府呼籲民眾切勿私自垂釣捕捉野生動物。（新竹市府提供／邱立雅竹市傳真）

因有民眾不當放養美國螯蝦，導致大量出現在護城河，假日時還吸引民眾聚集垂釣。該物種繁衍迅速，已影響護城河生態平衡。新竹市府城銷處啟動誘捕，僅5天捕撈數量已達3000隻以上。市府嚴正呼籲民眾，切勿任意放生棄養，不當釋放外來種生物已違法《野生動物保育法》，可處5萬元以上25萬元以下罰鍰，也請民眾切勿私自捕捉、垂釣野生生物。

過去護城河就曾有許多民眾習慣放生各種魚類生物，尤其是環境適應力與繁養力強的吳郭魚，加上民眾任意餵食，造成大量繁殖，已影響水質。城市行銷處處長顏章聖表示，經過工程改建與定期的捕抓，數量才大為減少，盼民眾勿放生共同維護生態平衡。

外來種克氏原螯蝦又名美國螯蝦，民眾俗稱小龍蝦，顏章聖指出，美國螯蝦會鑽洞，破壞力也強，恐對護城河砌石護岸造成破壞。為降低對護城河生態影響，市府已用白天人工、夜間蝦籠誘捕方式捕捉，短短5天內捕撈數量已達3000隻以上，市府將持續誘捕，以減少美國螯蝦族群數量，維持市民休憩的環境及當地生態，也請民眾勿任意進入護城河捕捉。

美國螯蝦約在1980年引進，因肉質不佳且無觀賞價值，被飼養者任意棄置於河川、水池或及溝渠，導致此外來種大量繁殖，已嚴重影響原生種植物生長及生物棲息環境，干擾原有平衡的生態，全台各地都傳有公園池塘，已經被這種外來種美國螯蝦入侵。

城銷處呼籲民眾切勿隨意放養野生動物，不當釋放者外來種生物者，已違反《野生動物保育法》第32條，可依法開罰5萬元以上25萬元以下罰鍰。另外，近日有民眾聚集垂釣捕捉，市府指出，新竹市公園管理自治條例已明確禁止捕捉放養物、放生，若經勸導無效則將開罰。