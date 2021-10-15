桃園市中壢火車站前的「財神大樓」與「城中城」結構頗有雷同。都是風光一時的商業大樓變成鬼樓，目前低樓層多為移工餐廳、Pub。外觀曾因火警「黑漆漆」，不僅影響市容，外界也有安全疑慮。財神企業董事長張仙麟表示，還差9份同意書將可抵達過半、125份同意書門檻，將可通過第一階段都更，還在努力中。

「財神大樓」屋齡達42年，早年開幕時，結合電影院、飯店、百貨，頂樓還有旋轉餐廳，鳥瞰中壢風景，風光一時。但後來經營不佳沒落，如今較低樓層主要經營移工餐廳、Pub，高樓層也有零星住戶、地主居住，結構類似「城中城」，也引發安全疑慮。

市議員彭俊豪說，財神大樓比較麻煩在於產權過於複雜，很難整合，希望公部門協調，也應定期檢測消防設備。此外也要協助加速都更。他說，都更重建除了可以改善安全性，配合鐵路地下化，更可有效改善市容。

桃園市住宅發展處則說，去年開始協助都更，經調查後，目前房屋所有權人同意書還沒過半，將持續積極輔導。

桃園市消防局表示，全桃園老舊複合式大樓共有40處，今年已經執行1次安檢，當時有10處有些許不合格，已經要求限期改善。此次因應城中城事件，將再度安排安檢。