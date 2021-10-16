中市第11期新冠疫苗昨日開打，市長盧秀燕指示開設快打站加速疫苗接種。（台中市政府提供）

第11期新冠疫苗已經開打，台中市採分流方式提供接種服務，市府於10月15日、18日至21日等共5天，開設快打站40處提供BNT預約民眾接種。市長盧秀燕昨日下午至太平區屯區藝文中心快打站2.0視察首日接種情形，她除稱讚快打站動線良好，也感謝市府團隊協力抗疫守護市民，加速提升疫苗完整保護力，提供市民優質服務。

民政局指出，AZ疫苗於台中市約384家合約診所，BNT疫苗於台中市39家合約醫院、40處快打站及6家衛生所提供接種服務，台中市民逾10萬人透過「1922疫苗平台」預約接種BNT，昨日第11期新冠疫苗「快打站2.0」施打首日。

市長盧秀燕昨日至太平區屯區藝文中心快打站視察施打疫苗流程，從報到及掛號區、意願填寫區、等候區、注射區到留觀區，動線井然有序。

盧秀燕指出，為提升台中市接種量能市府啟動快打站機制，開設40處快打站、261場次，加速接種速度；此次廣設快打站提供市民疫苗接種服務，是非常辛苦龐雜的工作，感謝市府各局處、所有基層醫護同仁、區公所及里鄰長的大力動員，讓快打站動線更流暢，讓市民得到很好的服務。

民政局長吳世瑋說，市府積極尋覓空間大、動線好、有空調的公務機關、活動中心及宗教場域等適宜處所為民眾施打，全力提升疫苗接種服務，文化局也協助提供藝文場域「屯區藝文中心」及「大墩文化中心」提供快打站2.0接種服務，秀讓民眾打疫苗兼賞藝文展覽，達到療癒身心、舒緩焦慮的效果。