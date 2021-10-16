民眾透過台江黑琵季現場攤位，了解溼地生態與候鳥棲息常識。（台江國家公園提供／程炳璋台南傳真）

黑面琵鷺來了!台江國家公園16日舉辦「台江黑琵季」，宣告長達半年的黑琵系列活動開始，今年除了熱門的黑琵解說專車不定期公布提供預約，12月加入冬日觀星，了解候鳥遷徙與星座方位的巧妙關聯。

每年冬季，不少遊客衝著欣賞黑面琵鷺到台南深度旅遊，台江國家公園每年的黑琵季活動因活動豐富又有專業解說導覽，吸引飯店合作，業者緊盯網站各項活動公布時間，為住房旅客預約賞鳥解說車位。

台江國家公園16日宣布為期半年的2021黑琵季開始，今年已邁入第9屆，為期半年的系列活動，主題多元，包含自然生態觀察、特色產業體驗及社區小旅行，還有更深入的靜態講座。活動詳細日期陸續公布在台江國家公園網站。

其中每年最熱門、輕鬆的活動就是黑琵解說專車，不少遊客搭車前往賞鳥，搭配台江國家公園專人解說，每月約有4、5天發車賞鳥。

今年台江國家公園與南瀛天文館合作，12月在遊客中心舉辦冬日觀星，專人解說候鳥遷徙與星空方位的關聯。

台江黑琵季開幕，遊客中心設有多項有趣攤位，民眾透過闖關活動了解溼地生態。

台江國家公園處長謝偉松強調台江黑琵季是台江國家公園的年度大事， 每年10月至隔年的3月，國家公園與在地機關、保育團體及社區合辦一系列活動，共同行銷當地特色，期望有更多人加入守護在地生態與文化的行列。