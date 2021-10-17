不少網友以為美女網紅說說而已，起鬨留言要她「快喝」，沒想到真的出人命。（翻攝微博）

大陸一名網紅「羅小貓貓子」，在直播時拿出疑似裝有農藥的罐子，網友起鬨留言要她「快喝」，她真的喝下去，之後送醫急救不治身亡。羅小貓貓子的閨蜜怒轟網友「不怕做惡夢嗎？」，她的母親則表示要追究起鬨者的法律責任。

綜合大陸媒體報導，10月14日晚間，大陸美女網紅「羅小貓貓子」在進行直播中表示「這大概是最後一條視頻了吧，謝謝你們一路陪伴」，直播中的她造型和妝容都很精緻，臉上還帶著淡淡的笑容，不少觀看直播的網友都以為她只是說說而已，紛紛留言「快喝快喝」、「要喝就喝」，而「羅小貓貓子」也真的喝下去，並迅速關閉直播。

之後傳出「羅小貓貓子」送醫不治消息，網友第一時間仍不相信是真的，還認為又是炒作方式。不過事後證實「羅小貓貓子」真的離世，其閨蜜表示，羅小貓貓子長期遭到網路霸淩，因此罹患憂鬱症，又加上感情不順遂，與男友分手，狀況一直不太好，更痛批網友「不怕做惡夢嗎？」。

而羅小貓貓子的母親目前正在山東處理女兒後事，表示將追究在直播中起鬨者的法律責任。

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