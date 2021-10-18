高雄城中城大火造成46死、41人傷的慘劇，也燒出社會底層弱勢民眾棲身不易的問題。星座專家唐綺陽昨(17日)在臉書發文表示，木星在雙魚座的木雙魚的能量已開始運作了，社會將無法逃避老殘窮的問題。

唐綺陽發文感慨，全台不知有多少這樣的老舊建物正在危險邊緣，老弱人士困境亟待拯救，希望高雄城中城大火這件事能引起大家的重視、反思、行動，別讓悲劇再重演。並指出木雙魚的能量已開始運作了。所以老殘窮的問題社會無法逃避，個人層面上，心理問題也同樣需要重視。

唐綺陽說明，木雙魚的療癒力，先以殘酷方式揭開，讓人不忍直視又必須直視，進而能採取行動，淨化、改善，讓人人都能得到理解與善待。

唐綺陽進一步表示，本周太陽天秤衝刺，氣流混亂必然「多事」，能量從天秤要開始逐漸往天蠍移動了，周六（10/23）太陽將進入天蠍座，天蠍涉及生死話題，殯葬、醫療、警務、偵探、金融、心理諮商等行業與從業人員也容易成事件主角，或矚目焦點。