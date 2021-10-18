一名女大生小如（化名），在遊戲軟體結識一名人夫阿祥（化名），2人竟然玩出感情還上床，正宮抓包2人外遇後，說好不能再接觸，否則要賠償100萬元，沒想到小如後來繼續全裸視訊阿祥，遭正宮提告求償50萬元，小如出庭時辯稱正宮沒說不能與阿祥聯繫，仍被新北地院判賠10萬元。

正宮控訴，小如侵害她的配偶權，去年7月經法院調解，約定小如應賠償8000元，且不能再與丈夫有任何接觸，但小如5天後就要求丈夫用手機幫她訂餐，更過份的是，2020年8月間竟全裸與丈夫視訊，甚至玩弄私密處，隔日雙方又進行5次語音通話，顯然已經違反先前的調解約定，因而決定提告求償50萬元。

正宮強調，調解時僅禁止丈夫與莊女不能有不正當接觸，但因他們是透過線上遊戲認識，所以可以繼續玩線上遊戲，可是2人半夜視訊通話已經超過一般交友範圍，雖然小如聲稱遭丈夫威脅，還給她看截圖，但她覺得丈夫沒有說出半句威脅的話，所以不相信這個說法。

莊女出庭時辯稱，是正宮告知日後可以繼續與阿祥聯繫，她才會保持聯繫，何況聯絡範圍只限於線上遊戲，至於視訊通話，是阿祥聲稱手上有可以「處理」她的方法，才會做出那樣的舉動，自己也是被阿祥威脅，只是無法提出證據。

新北地院法官發現，小如與阿祥莊裸體視訊，此舉已經不是單純的線上遊戲朋友，加上小如無法證明是遭受威脅，審理後考量她還在念書，沒有收入，最終判決應賠償正宮10萬元，可上訴。