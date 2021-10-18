台中第二選區基進黨立委陳柏惟罷免案投票在即，陳柏惟18日下午針對高中同學對他的指控表示不解。18日晚間罷免總部在臉書上替陳柏惟的同學劉先生轉發聲明，劉先生表示，高中時自己沒被霸凌，也沒受過陳柏惟照顧，自己所言皆是20年前對陳的印象，是因為氣憤所以想拆穿他，他更指出，這都是在公眾人物可受公評的範圍，若有得罪陳柏惟願意道歉，並希望陳的支持者不要再騷擾自己的父母。

「刪Q總部」18日在臉書上替陳柏惟的高中同學劉先生轉發聲明，以下為聲明內容：

我是那在新聞上被提及的高中同學，首先我要聲明我跟任何罷免團體或者政黨絕對沒有任何目的關係，單純就是一般平民百姓，剛好有Call in的機會，想到自己高中時候的事，前提當時的我沒有被霸淩，也沒有被陳柏惟委員照顧過，會在Call in裡說那些話就是二十年前我對他的印象，我一時氣憤他的假面，想拆穿他是怎樣的人，所以Call in進去，但並沒有任何想要蹭熱度或想紅，因為Call in影片的關係，造成自身與家人的輿論壓力。

我們是民主國家，就記憶中評論高中時期陳柏惟先生的人格特質與品德，提出是否適任於立委的評論，是公眾人物可受公評得範圍，我希望事情就此落幕，回歸正常生活。

尤其這件事情已經影響到我父母，這是我最無法接受的事情，所以如果陳柏惟委員覺得被得罪我在此跟你致上歉意，希望你跟你的支持者可以到此為止，尤其不要去騷擾我的父母親，再次跟委員說聲抱歉。

同時，「刪Q總部」也指出，罷免總部可以利用這件事情去再對陳柏惟委員人格操守問題提出質疑，但是我們不能像陳柏惟一樣為了自身成功自己的利益去傷害別人，尤其已經波及到其家人父母，所以既然劉先生希望到此為止，我們尊重，也希望社會各界對劉先生的關注就到此為止。

「刪Q總部」表示，陳柏惟委員及基進黨有義務要求其支持者不要再去打擾對方的家人，這是個民主的時代，就像我們不支持你但我們誓死捍衛陳柏惟委員你發言的權力，這才叫做民主。