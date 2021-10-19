【愛傳媒程富陽專欄】最近台灣的上空熱鬧滾滾，中國軍機大規模侵擾台灣，連流亡美國的華裔富豪郭文貴，都直說「台灣危矣！」這樣的話來，惹來國內外諸多議論及憂心；內是執政的民進黨，不但不惜花上逾台灣年度GDP4%的大筆銀子，向美國添購武器以自衛，連法國都重新出現在我們對外採購軍武的參考名單上，這也是10月12日法國參議院友台小組主席李察（Alain Richar）率團訪台的原因。

在外則除美國利用台海緊張的現象，不斷趁機擴大各項軍武販售台灣，連美國國會都通過邀請台灣參加由美國主導的「環太平洋軍演」，甚至連2019年售台一批F-16V戰機，原本全數交機可能要長達10年，也可能提前交貨，以應變兩岸目前的軍事緊張情勢。

針對這個兩岸軍事危機的徵兆，咱們國防部長邱國正，10月14日在立法院接受立委質詢這個問題的回覆內容，倒也略見端倪；邱部長在當天立法院被委員質詢此議題，表示所有戰爭都要師出有名，而中共目前最欠缺的就是這個「名」，等的也是這個「名」，我們不必把這個「名」丟給對岸，所以台灣如果有動作，就會成為這個「名」，因此沒必要啟戰。

其實，在邱部長嘴裡「名」了半天，卻始終不敢把內心話用清楚的語彙表達出來，那就是他也暗勸民進黨，不要一天到晚總想著或嚷著要「台獨」，因為那不但違反了我們中華民國的憲法精神，也正是落入了讓大陸師出有名，出兵台灣的「套局」；如此說來，真正會引起兩岸戰端的原因，其關鍵豈非就在我們自己，而台灣的執政黨團隊與蔡總統卻偏偏仍要抱著一副「揣著明白裝糊塗」，無非就是企圖「挟洋以自重，藉亂以固權」的心態。

雖然這些淺道理大家都懂，但民進黨就是有辦法讓台灣大部分的年輕世代給「矇」了；無論是用「教育新課綱」撇清兩岸的歷史關係，或用「軍事威脅論」深化兩岸的敵視意識，或用「政治任用」掩飾民主專制的事實，甚至無忌濫用NCC專權，讓新聞自由在台灣成了「假新聞」的代名詞，更墮落到利用「網路治國」，讓1450的低俗行銷，充斥整個台灣社會文化；而這些不勝枚舉的台灣亂象，可說正是造成當下台灣日趨沈淪與陷入兩岸軍事危機的殷始。

而唯一能制衡台灣一黨專政現象的在野最大黨——國民黨，卻偏偏因陷入黨內對兩岸「統一」與「反共」的糾結難以釐清，以致不但無法在理論或行動上登高一呼，引領台灣以新政局的風騷，卻只能坐看民進黨「一朝權在手，便把令胡行。」的肆無忌憚。

殊不知，國民黨這一切的作繭自縛；其根本，乃在於他們始終沒弄懂昔日國民黨蔣總裁，其對「反共」及「統一」這問題的優先抉擇順序。

根據曾任美國甘迺迪、詹森時期的國務卿魯斯克，他在其回憶錄《如我所見》（As I Saw It）中，雖形容蔣中正是一個如活在過去的「幽靈」，但卻十足是一個民族主義堅定的人；蔣中正明白告訴魯斯克，他雖反對共產黨，但絕不同意美國人用核子武器攻擊中國大陸；連在1958年的「八二三砲戰」期間，美國艾森豪總統亦曾一度考慮使用核武對付中共時，蔣中正仍指派時任國防部長的俞大維與美國協商，美台雙方達成僅以消耗戰方式對中共進行空戰，而避免動用原子彈；最後甚至連魯斯克代表美國政府提議的「兩個中國」模式，亦遭蔣斷然拒絕。

由此可知，在咱們國民黨總裁的心理，共產黨是要反的，但分裂中國卻是絕對不行的，兩岸得在堅持中國統一的立場下，來跟共產黨較量才行；只是如今，國民黨普遍著了民進黨的「道」，只要提中國，好像就是賣主求榮，只要談統一，好像就是居於人下；殊不知「中國」與「統一」，正是國民黨的神主牌，也是蔣公念茲在茲的革命精神之所倚。

事實上，今日的共產黨，也早非昔日馬列毛的共產黨了，否則中共又何必提出什麼「具中國特色的共產黨」，這也正是他們自己要解套昔日「馬列毛共產主義」的枷鎖；如果國民黨無能識自己的昔今之別，無法判共產黨的新舊之辨，無法破民進黨的獨台之害；又如何敢於承擔「普天之下，莫非王土，率土之濱，莫非王臣。」的襟懷，去走一條中華民族融合的大道。

而台灣執政的民進黨政府，竟還一心妄想於美國能幫他打一場獨立戰爭的美夢；其實只要張眼看看美國近期，無論從副國務卿雪蔓、商務部長羅斯，到聯準會主席葉倫一干人等，無不陸續尋求企訪中國大陸，求助中共能幫忙買美債，以避免美元貨幣崩盤的行徑，及拜登總統在白宮舉行記者會，信誓旦旦的重申將尊重「一個中國」原則，就知民進黨的「美夢」即將破碎。

緊接下來，我們要看的，就是甫當選國民黨的新任主席朱立倫先生，是否能夠鑑古知今，振衰起敝，趕快讓昏沉的國民黨振奮起來，讓受洗腦的台灣年輕世代能夠清醒起來，以免讓那個流亡美國華裔富豪郭文貴，在其嘴裏吐出「台灣危矣！」這樣的話，最後卻終成不幸事實的痛事！

作者為退役上校

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