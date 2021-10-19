中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥指出，於國外接種世界衛生組織（WHO）核發EUL（緊急使用清單）新冠肺炎疫苗種類，包括：AZ、Moderna（莫德納）、Pfizer/BioNTech（BNT）、Janssen（嬌生）、Sinopharm（中國國藥）、Sinovac（中國科興），可於全國性預防接種資訊管理系統（NIIS）採取補登，視為有效劑次。

陳宗彥表示，國外已完成接種劑次者，不需再追加接種，未完成接種者，返國後依我國核准使用之疫苗接種期程、間隔，完成後續劑次，且依當時國內開放接種對象與提供之疫苗進行接種。

指揮中心提醒，國外接種WHO核發EUL的新冠肺炎疫苗，雖可於NIIS採取補登，但不納入新冠肺炎疫苗接種證明（包含國際預防接種證明書、預防接種紀錄卡及建置中之數位證明）劑次。因此，補登接種紀錄之民眾，應妥善保存國外接種證明或接種紀錄，以作為後續醫療諮詢或查核之依據。

另針對於國外接種非WHO核發EUL的新冠肺炎疫苗，無論是否完成接種，皆視同未接種，建議與國外接種最後一劑至少間隔28天以上，再接種我國核准使用的疫苗。