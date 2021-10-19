新冠疫苗第12期第1階開放7月16日前接種莫德納疫苗且55歲以上長者預約接種；中市規劃65歲長者造冊接種，55歲到64歲則上網預約接種，但晚間傳出有許多55歲到64歲民眾預約不到，衛生局清查發現，許多原造冊不用預約65歲以上長者上網搶佔名額所致。

新冠疫苗將於10月22日分兩階段開打，第1階段莫德納疫苗接種中市規劃統一在10月22、27日於全市45個快打站施打；其中65歲長者採造冊、免預約方式，由鄰里長發通知單，憑通知單時間地點接種；而55歲至64歲則需上網預約。

台中市衛生局統計12輪第1階段台中市接種莫德納第二劑者約52000人，其中有7749人為55至64歲需上網預約接種者，因而在1922預約平台開出1萬5500人名額，19日下午兩點開放預約，截至下午5點已預約13860人；其中只有3054人為55至64歲設籍台中且符合接種資格民眾，預約有1萬678人為65歲至67歲由市府造冊施打民眾搶佔名額。

台中市衛生局也緊急宣布，為使55歲以上、設籍台中市並符合7月16日前已接種莫德納的市民能順利接種，開放快打站讓符合第12期第1階段接種對象免預約、攜帶黃卡、健保卡及身分證到當區快打站接種，若當區未開設快打站，可至鄰近快打站接種。