據美媒引述消息人士報導，美國食品藥物管理局（FDA）有意批准民眾在施打加強劑時，可以混打其它廠牌的疫苗。初步數據顯示混打疫苗的保護力，優於接種單一疫苗。

熟悉內情人士透露，FDA允許民眾追加施打疫苗時，可混打與先前接種不同廠牌的疫苗，但FDA不會建議施打特定疫苗作為加強劑。

FDA即將開放疫苗加強劑混打的消息，由《紐約時報》率先披露。而繼輝瑞疫苗之後，內情人士說，FDA可望於本周批准莫德納和嬌生疫苗作為加強劑。

FDA已核准免疫功能低下患者，追加接種輝瑞／BNT及莫德納疫苗。年長者和容易重症的高風險族群，可以輝瑞／BNT疫苗作為追加劑。

內情人士指出，為對抗高傳染力的Delta變種病毒，美國開始推廣施打加強劑以增強保護力，混打疫苗隨之成為熱門議題。

初步數據顯示，比起只打一種疫苗，混打不同疫苗可提供更強的保護力，這從接種單劑型嬌生疫苗的案例可看出端倪。

美國國家衛生院（NIH）初步研究結果發現，混打疫苗能產生更好的免疫反應，特別是打了單劑嬌生疫苗者，FDA專家諮詢委員會遂於上周討論疫苗搭配混打的可行性。部分專家小組成員支持即刻開放混打，但另有成員表示要看到更多數據。

內情人士透露，主管機關對於開放混打的癥結點在於，已接種輝瑞或嬌生疫苗的人，該打100微克還是50微克的莫德納疫苗作為加強劑。至於起初打了2劑100微克莫德納疫苗的人，將接種50微克的加強劑。

NIH的研究僅測試施打100微克莫德納疫苗作為追加劑的效果，結果顯示若加強劑選擇同一種疫苗，抗體濃度僅增加4到20倍。反觀加強劑混打不同廠牌疫苗，抗體濃度會提高6至76倍。