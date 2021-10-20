史上最大規模疫苗接種即將開跑，新北市長侯友宜表示，新北醫護量在六都算少，要承擔402萬人的疫苗施打，醫護人員真的很辛苦，對於外縣市到新北施打尊重中央規定，新北會盡力做好，但若疫苗有不足，也請中央補足。

侯友宜說，第十二輪第一階段有48萬劑的量，等於每天要施打8萬劑疫苗，醫護人員真的非常辛苦，他也謝謝醫護人員幫忙，「有你們守護新北疫情，市長非常感動與感謝」。