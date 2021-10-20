外縣市跑來新北打疫苗 侯友宜：會盡力做好 11:462021/10/20 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 外縣市跑來新北打疫苗 侯友宜：盡力做好。（葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 史上最大規模疫苗接種即將開跑，新北市長侯友宜表示，新北醫護量在六都算少，要承擔402萬人的疫苗施打，醫護人員真的很辛苦，對於外縣市到新北施打尊重中央規定，新北會盡力做好，但若疫苗有不足，也請中央補足。 侯友宜說，第十二輪第一階段有48萬劑的量，等於每天要施打8萬劑疫苗，醫護人員真的非常辛苦，他也謝謝醫護人員幫忙，「有你們守護新北疫情，市長非常感動與感謝」。 新北浮洲合宜住宅 7成法拍案涉弊 搜救虎豹潭2女學生逾60小時 今出動357人下游往上找 #新北 #醫護人員 #外縣市 #侯友宜 #施打疫苗 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美FDA擬開放疫苗加強劑混打 04:102021/10/20 全球財經 新北破功 60歲男感染源不明疑舊案 14:492021/10/19 生活 林右昌拋北海市 柯侯潑冷水 04:102021/10/19 政治要聞 2周打60萬劑疫苗 醫護吃不消 預約開大量 北市嗆中央急就章 04:102021/10/19 生活新聞 打BNT後增1死 疫苗涵蓋率逾63％ 04:102021/10/20 焦點要聞 安坑列車國產比42％ 超越淡海輕軌 04:102021/10/19 地方新聞 林喊話雙北市長 該放手就放手 04:102021/10/20 焦點要聞 施明德感嘆 若是馬被揭發會如何 04:102021/10/19 焦點要聞 蔡母悲喊女兒可憐 不要再驗屍了 04:102021/10/19 焦點要聞 虎豹潭4死2失蹤 黃金救援時間倒數 今再動員357人搜索 10:392021/10/19 社會 第12輪疫苗預約 北市加開5處BNT施打站 04:102021/10/20 財經要聞 生活熱門新聞 返台隔離14天何時可鬆綁？前台大醫曝最快時間點 - 生活 「今年冬天會很冷」 專家示警：要特別注意 - 生活 民眾為混打取消AZ第二劑 醫揭不贊成3原因 - 生活 好市多必買神物漲價了 小資女曝1招在超商買更便宜 - 生活 身分證有3個2 這間餐廳請你免費吃牛排 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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