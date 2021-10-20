台灣社會近年低薪問題持續惡化，讓不少「上有老下有小」的7、8年級年輕人哀號生活壓力大，有網友列出4點原因感嘆，7、8年級活得很悲哀，不僅求職條件高、房價薪資嚴重失衡、社會保險搖搖欲墜外，還有雙親要負擔，直呼「到底是得罪了誰啊？」文章一出引起正反兩派網友熱議。

該名網友在PTT論壇上以「7、8年級到底是犯到了誰」為題發文，指出自己要帶沒保險的父親看病前，突然悲從中來，認為7、8年級活得很悲哀，不僅需要具備外語能力、文書作業能力，還要唸到碩博士才能找到一份薪水還不錯的工作，另外，房價在牙牙學語的時候爆衝一次，最近又爆衝一次。

原Po表示，反觀4、5年級的父母輩，不需要特殊技能就可以穩穩的有個不錯的工作，甚至有間房，「就是因為這樣，他們完全不用特別規劃自己的人生，像我爸媽就是完全沒保險也沒規劃，退休後就是靠勞保年金、靠小孩養，7、8年級就已經夠慘了，結果4、5年級都還在養兒防老的觀念。」

此外，他也列出4點7、8年級的壓力，包括求職條件要求高、房價薪資比嚴重失衡、雙親負擔及社會福利搖搖欲墜，哀號「7、8年級到底是得罪了誰啊？到底是7、8年級太慘，還是4、5年級過太爽？」

文章一出引發正反兩派網友激烈討論，有人坦言，這是全世界都遇到的問題，勞動力過剩導致後面出生的人機會變少，「全世界都一樣啦，躺平吧」、「養兒防老真的哭，45年級退休還在找小孩要錢」、「45年級就是當官的政策壓榨78年級」、「同感，家裡4年級長輩完全沒有存款保險之類，然後也沒有儲蓄概念，給多少就是想著趕快花光」、「前面都沒位子了，慢來的當然慘。」

然而也有網友持相反意見點出，很多4、5年級都留很多資產給小孩，未必是負擔，「怪你自己考不上醫科啊只會怪天怪地」、「45年級留房產給你，你還哇哇叫」、「四五年級的很苦欸，不認為比七八年級還爽」、「每代都有自己的問題要面對，該長大了」、「好好照顧你爸比較重要吧。」

基本工資從2001年的15840元調漲到今年的24000元，漲幅為51%，台灣平均年所得則從40萬1946元，提高至78萬8257元，漲幅96%，但根據信義房價指數顯示，20年來住宅的價格已經上漲近240%，顯示薪資上漲幅度遠遠不及房價，低薪、高房價及少子化等議題成為難解習題。