民進黨立委黃國書坦承學生時期曾擔任情治單位線民，引發一連串起底風暴，甚至連前民進黨主席江鵬堅都被抖出。國民黨台北市議員羅智強20日批評，公布黃國書只是民進黨內的派系鬥爭，要就全部公布，台北市長柯文哲則附和，當過線民者至少1萬人以上，「現在怎麼辦，要公布嗎？」

柯文哲今赴北市議會進行總預算報告。羅智強質詢時提到近期的線民風暴，並說柯身為台灣民眾黨的主席，是不是執政黨派在民眾黨的線民，柯笑稱「不會啦，我是被監視」。

羅接著說，30年前威權國民黨布建在民進黨的線民，黃國書只是小咖中的小咖，還有2個線民黨主席 ，詢問柯是否知情，柯則說「一個是江鵬堅，一個我不知道」，羅再問，一個政黨連創黨黨主席都是威權國民黨布建的線民，是不是時代悲哀？

羅指出，他不認同威權國民黨過去布建線民的做法，柯也如此，所以國民黨之所以被淘汰下台，其中一個原因是過去的威權，但他更看不起的是，過去曾是國民黨派在民進黨的抓耙子，現在搖身一變成為民主鬥士，在民進黨內吃香喝辣、呼風喚雨，還可以監控柯文哲，這諷不諷刺，柯則認同是「時代的悲哀」。

羅批評，現在所有資料都掌握在完全執政的民進黨手上，像黃國書這種小咖就不塗白，讓他被大家公審、活活打死，但若遇到黨內大咖「就拿立可白蓋起來」，這種選擇性做法叫做轉型正義嗎？柯回應，現在就是捅了蜂窩，因為當過線民的至少1、2萬人，他看最少是1萬人以上，那現在怎麼辦，要公佈嗎。

羅也跟著附和，這30年來，這1、2萬人都不知道是誰，到底還有多少人活在民進黨內，柯笑說「一定很多」，羅也說，對啊，怎麼1個都沒抓到，民進黨不是線民窩嗎，現在一個一個變成民主鬥士，這很好笑，如果民進黨布建一堆線民在民眾黨內，不覺得也是悲哀嗎，柯則說「也是有可能」，羅則說「我認為國民黨內應該也布建不少」。

羅最後表示，他看法很簡單，要就全部公布，不要選擇性公布，公布黃國書只不過是派系鬥爭而已，應把所有歷史資料公布才叫做轉型正義，但柯認為「這件事很為難，因為有超過1萬多人」，羅則問那只公布在民進黨當過縣市首長、黨主席可以吧，柯則說「這個就很麻煩了」。