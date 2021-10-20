《門神2 -情》將當代多元性別議題以另類的「門神」組合呈現。（多納藝術提供）

延續近年將當代生活與經典古畫結合的創作脈絡，藝術家盧昉繼去年作品《我們都愛珍奶》成為ART TAIPEI（台北藝博）熱門打卡「景點」，今年新作仍可見不少當下台灣流行符號，東西古今交融，看似荒謬，逗趣的畫面，實則探討了東方主義與異國美學。

盧昉新作21日起在台北藝博的多納藝術展區登場，持續探討東西文化的衝撞，其中《保安宮劇場》將廟宇作為背景，卻又扁平化處理，刻意以空白的畫布為底，降低廟宇的透視感，使廟埕前的人物與背景產生衝突感，呈現人物像是站在舞台上的效果。

「東方主義提出以來，一直是帶著對東方的貶意的，卻形成了一種有趣的，荒謬、好笑，混搭的異國美學。」因20年前看歌劇《杜蘭朵》而對其中似是而非的服裝、唱腔，西方世界對整體中國印象的變形感到有趣的盧昉，也以此為出發點創作了《保安宮劇場》，畫面兩側的人群，來自法國畫家普桑和大衛筆下，被羅馬士兵劫奪的薩賓婦女。

將薩賓婦女作為出場的群眾，長期在歐洲生活的盧昉說：「在國外觀察異國婚姻中，白人男性娶東方女性的組合占了9成，也是一種東方主義。」於是盧昉在畫面正中間安排出場的是傳統文化中最威猛形象的關公！只不過，手上的《春秋》換成了珍奶，而一旁試圖阻止衝突的薩賓婦女，手上也拿著珍奶安撫著攻擊著！

長時間在國外求學，又出生於虔誠基督教家庭的盧昉，對他而言「廟宇是很純粹的台灣文化面貌，尤其保安宮是二級古蹟，被維護得很好。」盧昉藉此也思考著在面對外來文化衝擊時，台灣還有多少如此純粹的自我文化場域，以此作品作為對文化侵略的反思。

《門神》系列亦是盧昉此次新作，《門神2 -情》將西方名畫《阿諾菲尼的婚禮》中的阿諾菲尼與唐三藏「同框」，兩人的動作可看出暖昧情愫，原畫中象徵情感忠貞的狗，在這組門神中也可見，只不過戴上了彩虹眼鏡，觸及了不同宗教在當代也面對著多元性別文化議題。