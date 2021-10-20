拾金不昧是種美德，但能做的的人越來越少。一名年輕帥哥日前發現有張百元鈔掉在地上，他立刻撿起來拿給店家，沒想到店家事後調閱監視器發現，鈔票的失主就是撿到錢的本人，讓他們哭笑不得。

事情發生在宜蘭，一名年輕男子正在等候取餐，意外發現地板上掉了一張百元鈔票，拾金不昧的他立刻拿起來給店員，表示有客人掉錢，店員也感謝男子善舉，並代為收下鈔票。

事後店長調閱監視器畫面尋找失主，才發現撿到錢的男子就是這張百元鈔的失主，讓他們哭笑不得。原來男子點完餐後在店門口閒晃，鈔票就是在此時掉下來，但他當下沒發現，之後回來取餐時看到百元鈔，以為是別人掉的，就拿起來給店家。

事後店長也在臉書《宜蘭知識+》PO文尋找這位糊塗的善心男子：「謝謝您的拾金不昧，但看了監視器畫面發現錢是從您皮夾掉出來的，再麻煩有空過來取回」。

網友看到也留言：「這也太可愛了吧」、「很善良的孩子，但有點迷糊XD」、「好可愛，這男生要嫁」、「這結局也太搞笑」、「撿自己的錢給店家」、「這適用好心有好報嗎XD」、「自己的錢自己撿」、「我不該笑善良的孩子，但還是忍不住笑了」。