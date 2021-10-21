日媒報導，駐沖繩美軍陸戰隊今天表示，昨天緊急迫降在沖繩縣粟國島粟國機場的運輸直升機CH-53E「超級種馬」，已於今天飛返位於沖繩縣宜野灣市的普天間機場。

日本「琉球新報」報導，駐日本沖繩美軍陸戰隊表示，這架CH-53E昨天傍晚空中加油時「發生必須盡速處理的問題，所以實施預防降落」。美軍昨天派出另一架直升機，搭載維修人員前往粟國島維修。

粟國機場職員表示，CH-53E是在當地時間今天上午11時10分左右從粟國機場起飛。粟國島位於沖繩縣那霸市西北方約60公里處。

琉球新報稍早指出，這架CH-53E可能昨天晚間6時29分左右迫降在粟國機場，疑為飛控系統出問題，並未傳出有人員受傷。

粟國機場辦公室職員表示，昨天晚間6時20分左右接獲美軍軍機緊急迫降通知。

機場職員表示，派駐機場所在地的粟國村警官本想拍攝迫降的CH-53E，但遭附近的美軍制止，無法拍攝。粟國村村長高良修一說，雖然無人受傷是不幸中大幸，但令人再度感受到美軍基地帶來的弊病。

粟國村昨天已向沖繩防衛局口頭表達將對美方提出抗議。